La scuola di George e Charlotte isola 4 compagni per il coronavirus, erano stati in Italia



La prestigiosa Thomas’s Battersea School, la scuola londinese frequentata dai principini George e Charlotte d’Inghilterra, ha messo in isolamento 4 giovani allievi con il sospetto do avere contratto il coronavirus. Gli studenti erano rientrati da una località sciistica del Nord Italia dov’erano stati in vacanza. “Stiamo prendendo seriamente gli eventuali rischi legati alla diffusione del Covid-19 e, a tal fine, stiamo seguendo alla lettera le istruzioni del governo per prevenire le infezioni” fanno sapere dall’istituto.

