I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La storia di 1950, cavallo di battaglia di Amedeo Minghi a Sanremo 1983



Tra i successi più noti della carriera di Amedeo Minghi c’è “1950”, presentato in gara al Festival di Sanremo dal cantautore nel 1983, che non valse a Minghi un ottimo posizionamento, ma è divenuto poi il suo cavallo di battaglia. Ad omaggiare la canzone per i 70 anni del festival della canzone nella serata del giovedì c’è sul palco dell’Ariston Rita Pavone, accanto proprio ad Amedeo Minghi.

Continua a leggere



Tra i successi più noti della carriera di Amedeo Minghi c’è “1950”, presentato in gara al Festival di Sanremo dal cantautore nel 1983, che non valse a Minghi un ottimo posizionamento, ma è divenuto poi il suo cavallo di battaglia. Ad omaggiare la canzone per i 70 anni del festival della canzone nella serata del giovedì c’è sul palco dell’Ariston Rita Pavone, accanto proprio ad Amedeo Minghi.

Continua a leggere

Continua a leggere