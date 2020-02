I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La storia di Flora e il figlio Giovanni, Maria De Filippi: “Non puoi dire queste cose di tua madre”



La quinta puntata di C’è Posta per te, in onda il 15 febbraio 2020, continua con la storia di Flora e suo figlio Giovanni. I due non hanno rapporti da diversi anni, poiché la donna l’ha cacciato di casa in seguito ad una lite, ma ha cercato di rimediare ai suoi errori. In studio il figlio, accompagnato dalla fidanzata Luisiana, non ha intenzione di ricucire quel legame, ma il suo atteggiamento fa infuriare Maria De Filippi.

