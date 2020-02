L’amico invisibile il 1° marzo a Centrale Preneste Teatro

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arriva da Vicenza il prossimo spettacolo in scena a Centrale Preneste Teatro per la rassegna Infanzie in gioco 2019/20: domenica 1 Marzo alle 16.30 va in scena L’amico invisibile della compagnia La Piccionaia. Il lavoro, liberamente ispirato a Le avventure di Jacques Papier. Storia vera di un amico immaginario di Michelle Cuevas ha vinto il Premio Andersen 2016. Sul palco ci sono Matteo Balbo e Valentina Dal Mas, la regia è di Matteo Balbo.

Celestino è un bambino di otto anni che ha il terribile sospetto che tutti lo detestino: al parco gli amici non vogliono giocare con lui, a casa i genitori lo ignorano, a scuola i maestri non lo considerano. Tutti lo odiano eccetto Chiara, sua sorella-gemella. Presto però Celestino farà una scoperta sconvolgente: lui e Chiara sono uniti da un legame speciale. Partirà così per un lungo viaggio in cui incontrerà curiosi personaggi e amici immaginari che lo aiuteranno a scoprire chi è e le mille cose che può fare. Un simpatico viaggio nell’infanzia, alla ricerca della propria identità, degli incontri importanti e delle relazioni sorprendenti. Adatto dai 5 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.Per info e prenotazioni: 06 27801063 o info@ruotalibera.eu

Testo e regia: Matteo Balbo

Collaborazione: Paola Rossi

Con: Matteo Balbo e Valentina Dal Mas

Scenografie: Mauro Zocchetta

Audio e luci: Stefano Capasso

Realizzazione scena: Luciano Lora / Yurji Pevere

Consulenza musicale: Silvia Sette

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Domenica 1 Marzo alle ore 16.30

Biglietto unico: 6.00 € (prenotazione consigliata)

Info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. 10.00/17.00 – domenica dalle ore 11.00)

