Lana Del Rey cancella il tour europeo, ma per ora l’Arena di Verona c’è ancora



Lana De Rey ha cancellato il suo tour europeo a causa di alcuni problemi di salute che le hanno causato una perdita della voce.Non ci sono messaggi sui social, ma in un comunicato stampa la cantante ha comunicato lo stop di quattro settimane che non dovrebbe influire sul concerto previsto per il prossimo 9 giugno all’Arena di Verona.

