Latina, avvocato sequestrato e preso a botte da un cliente: quattro arresti



Momenti di paura per un avvocato penalista di del foro di Santa Maria Capua Vetere, sequestrato, picchiato e rapinato da un cliente, che lo ha costretto a firmare cambiali dal valore complessivo di 110mila euro. A finire in manette quattro complici che lo hanno tenuto segregato per ore in un capannone.

