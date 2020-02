I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lautaro Martinez nel mirino di Barcellona e Real, l’Inter pensa ad Aubameyang per sostituirlo



C’è grande interesse per il futuro di Lautaro Martinez: il calciatore argentino dell’Inter è al centro di un intrigo di mercato che comprende Barcellona e Real Madrid e sembra che entrambi i club starebbero pensando di spendere anche di più della clausola rescissoria per non pagare i 111 milioni in unica soluzione. Per sostituire il Toro il nome in cima alla lista del dossier fatto dai vertici nerazzurri sarebbe quello di Pierre Emerick Aubameyang, che ha un contratto con l’Arsenal fino al 2021 e che al momento non ha rinnovato con i Gunners.

Continua a leggere



C’è grande interesse per il futuro di Lautaro Martinez: il calciatore argentino dell’Inter è al centro di un intrigo di mercato che comprende Barcellona e Real Madrid e sembra che entrambi i club starebbero pensando di spendere anche di più della clausola rescissoria per non pagare i 111 milioni in unica soluzione. Per sostituire il Toro il nome in cima alla lista del dossier fatto dai vertici nerazzurri sarebbe quello di Pierre Emerick Aubameyang, che ha un contratto con l’Arsenal fino al 2021 e che al momento non ha rinnovato con i Gunners.

Continua a leggere

Continua a leggere