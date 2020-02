I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lavori su Metro B: dal 2 marzo ultima corsa alle ore 21 su tratta Castro Pretorio-Laurentina



Lavori sulla Metro B. Dal 2 marzo al 6 agosto l’ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21. In nove fine settimana, invece, la linea B sarà interrotta per tutta la giornata e verrà sostituita dalla linea bus MB. In alcune giornate particolari, invece, la linea B sarà regolare e anzi verrà potenziata.

