Lazio, Acerbi rivela: “Arrivavo alticcio agli allenamenti. Ho anche pensato di smettere”



Il difensore della Lazio si è raccontato in una lunga intervista: “Ero un po’ ignorantello e non pensavo a fare una vita da professionista anche fuori dal campo. Il tumore è stata la mia fortuna, perché da lì ho cominciato a comportami diversamente e a preferire gli allenamenti alle serate. Senza la malattia sarei finito in Serie B, o forse avrei smesso”.

