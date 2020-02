I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lazio-Bologna ore 15.00 su Sky: dove vedere la partita in tv e in streaming



La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con la partita dello stadio Olimpico tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15, ed il match potrà essere seguito sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (251) e attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv.

Continua a leggere



La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con la partita dello stadio Olimpico tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15, ed il match potrà essere seguito sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (251) e attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv.

Continua a leggere

Continua a leggere