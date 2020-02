I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lazio, Lazzari minacciato di morte da alcuni tifosi della SPAL: “Questo non lo meritavo”



Il calciatore della Lazio, Manuel Lazzari, è stato minacciato di morte da alcuni tifosi della SPAL. L’esterno biancoceleste ha voluto rispondere così: “Dopo 7 anni non lo merito”. A rivelare questa spiacevole sanzione è stato lo stesso laterale biancoceleste su Instagram. In zona mista al termine della partita ha dichiarato: “Scudetto? Presto per parlarne”.

