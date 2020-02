I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le pagelle di Atalanta-Roma 2-1: Dzeko c’è ma non basta, Gosens e Pasalic al top



Le pagelle di Atalanta – Roma: Gosens e Pasalic tra i migliori, mentre Spinazzola e Bruno Peres finiscono tra i flop del match del Gewiss Stadium. Non basta il solito Dzeko alla Roma per uscire con un risultato positivo da Bergamo in quello che sembra essere un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Nella ripresa infatti Palomino (che aveva, con un clamoroso errore, favorito la rete del bosniaco) e il neontrato Pasalic ribaltano il risultato permettendo agli orobici di portarsi momentaneamente a +6 sui giallorossi.

Continua a leggere



Le pagelle di Atalanta – Roma: Gosens e Pasalic tra i migliori, mentre Spinazzola e Bruno Peres finiscono tra i flop del match del Gewiss Stadium. Non basta il solito Dzeko alla Roma per uscire con un risultato positivo da Bergamo in quello che sembra essere un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Nella ripresa infatti Palomino (che aveva, con un clamoroso errore, favorito la rete del bosniaco) e il neontrato Pasalic ribaltano il risultato permettendo agli orobici di portarsi momentaneamente a +6 sui giallorossi.

Continua a leggere

Continua a leggere