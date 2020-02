I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Leeds, l’ex Real Kiko Casilla squalificato per 8 turni per insulti razzisti a Leko



L’ex portiere del Real Madrid Kiko Casilla, attualmente al Leeds, è stato squalificato per otto partite, con tanto di multa di 60mila sterline (70mila euro), per insulti razzisti nei confronti dell’avversario Jonathan Leko in forza al Charlton. Tutto è nato proprio dalla denuncia del giovane calciatore di origini congolesi.

