Legnago: Caterina, la farmacista che ha salvato un uomo da un infarto per strada in 8 minuti



Il gesto coraggioso di Caterina Girardello, farmacista di Legnago, in provincia di Verona che ha soccorso per strada un uomo di 60 anni colpito da infarto mettendo in pratica le tecniche di primo soccorso diretta al telefono dagli esperti del 118. Ora il paziente sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale: “Un plauso a lei che non ha fatto nulla di scontato”.

