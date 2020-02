I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Leonardo Pieraccioni fidanzato con Teresa Magni dopo la rottura da Laura Torrisi



Il regista e attore toscano è stato per molti anni legato all’attrice Laura Torrisi, mamma di sua figlia Martina. Dopo la fine del loro amore e un periodo da single, Pieraccioni ha trovato un nuovo amore in Teresa Magni. La fidanzata è fiorentina come lui ed è lontana dal mondo dello spettacolo.

