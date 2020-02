I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”



La vicenda avrebbe tutti i connotati per essere la trama di una soap opera. Si sono rincontrati dopo 30 enni e hanno deciso di sposarsi sulle spiagge di Malibu. Pamela Anderson e il produttore americano Jon Peters si lasciano 12 giorni dopo. I rumors parlano di lui come di un uomo possessivo e manipolatore, ma Peters smentisce: l’attrice ha voluto sposarlo solo per farsi pagare 200mila dollari di debiti. Ora torna con l’ex compagna, l’attrice 34enne Julia Faye West, che aveva lasciato per sposare l’ex bagnina, il suo sogno proibito da sempre.

