Libia, 300mila sfollati dalla guerra pronti a partire: l’avvertimento del ministro di Tripoli



Fathi Bashaga, ministro dell’Interno di Tripoli, oggi si trovava in visita a Roma e avrebbe anche chiesto un intervento più deciso del’Italia per quanto riguarda i 300mila sfollati dal conflitto che sarebbero pronti a salpare attraverso il Mediterraneo per raggiungere l’Europa: Bashaga ha chiesto aiuti materiali più ingenti per gestire una situazione particolarmente critica sul suolo libico, che potrebbe anche trasformarsi in un problema per l’Italia.

