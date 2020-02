I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Libia, Di Maio: “Italia proporrà modifiche al memorandum, specialmente sui diritti dei migranti”



“L’Italia continua a lavorare per trovare una soluzione politica alla crisi in Libia, a partire dalla piena attuazione degli esiti della Conferenza di Berlin”, ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, annunciando che presto verrà presentata al governo di Tripoli una una serie di emendamenti al fine di migliorare i contenuti del memorandum siglato tra i due Paesi, specialmente in tema di traffico di esseri umani.

