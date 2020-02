I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lindsey Duncan, il nutrizionista di Hollywood uccide l’ex moglie e il marito per legittima difesa



Robert Lindsey Duncan, celebre nutrizionista delle star, una sorta di “Alberico Lemme” d’America, ha sparato e ucciso la sua ex moglie e suo marito, apparentemente per legittima difesa. Una notizia che ha scioccato l’America. Pubblicate dinamiche e audio della telefonata al 911: “Hanno provato a uccidere me e mia moglie, ora sono entrambi a terra”.

