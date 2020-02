I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Inter attende Handanovic, quando rientra? È quasi guarito, avverte un po’ di dolore



Né Sensi né Handanovic faranno parte della squadra che giocherà l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. L’intenzione dell’Inter è non rischiarli per averli a disposizione in occasione del big match scudetto contro la Juventus (1 marzo). Il portiere avverte ancora un po’ di dolore quando infila il tutore alla mano sinistra.

Continua a leggere



Né Sensi né Handanovic faranno parte della squadra che giocherà l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. L’intenzione dell’Inter è non rischiarli per averli a disposizione in occasione del big match scudetto contro la Juventus (1 marzo). Il portiere avverte ancora un po’ di dolore quando infila il tutore alla mano sinistra.

Continua a leggere

Continua a leggere