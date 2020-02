I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lione-Juventus, il flop di Rabiot: potenzialmente un crack, ma in campo delude



Il centrocampista francese è risultato tra i peggiori di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League e gara persa dai bianconeri 1-0. L’ex Psg non ha mai inciso come avrebbe voluto Sarri ed è stato sostituito nella ripresa. Lo specchio della Juve attuale: potenzialmente in grado di fare la differenza, deludente in campo.

