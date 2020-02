I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lione-Juventus, le scelte di Sarri: Chiellini, Douglas Costa e Khedira in tribuna



Come previsto non giocano dal primo minuto la partita di Champions League tra Lione e Juventus Chiellini, Khedira e Douglas Costa, tutti e tre stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Ma sia il capitano che i due centrocampisti guarderanno la partita dalla tribuna. Nemmeno panchina per il capitano.

Continua a leggere



Come previsto non giocano dal primo minuto la partita di Champions League tra Lione e Juventus Chiellini, Khedira e Douglas Costa, tutti e tre stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Ma sia il capitano che i due centrocampisti guarderanno la partita dalla tribuna. Nemmeno panchina per il capitano.

Continua a leggere

Continua a leggere