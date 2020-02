I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lione-Juventus, Sarri critica l’arbitro: “In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi”



Dopo la sconfitta di Lione, il tecnico della Juventus si è lamentato dell’arbitro per un paio di episodi dubbi nell’area francese e parlato del comportamento dei suoi giocatori: “Giochiamo con troppa lentezza, la palla non si muove velocemente ed è un concetto che non riesco a far trasmettere alla squadra”.

Continua a leggere



Dopo la sconfitta di Lione, il tecnico della Juventus si è lamentato dell’arbitro per un paio di episodi dubbi nell’area francese e parlato del comportamento dei suoi giocatori: “Giochiamo con troppa lentezza, la palla non si muove velocemente ed è un concetto che non riesco a far trasmettere alla squadra”.

Continua a leggere

Continua a leggere