Lite in strada tra Elena Morali, Daniele Di Lorenzo e Scintilla: i tre portati in questura



La modella de “La pupa e il secchione” litiga in strada a Milano con la fiamma Daniele Di Lorenzo, il produttore cinematografico con cui ha avuto una relazione finita sui giornali di gossip. Arriva la polizia e anche l’ex della Morali, il comico di Colorado Gianluca “Scintilla” Fubelli. I testimoni parlano di “parole grosse contro gli agenti” che costano ai tre un giro in questura per l’identificazione.

