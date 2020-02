I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

LIVE Atalanta-Valencia Champions League, formazioni ufficiali e risultato in diretta



Atalanta-Valencia in diretta. Allo stadio di San Siro, dove l’Atalanta disputa le gare interne della Champions League, i nerazzurri ospitano il Valencia nella gara valida per gli ottavi d’andata. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21, partita in esclusiva sui canali Sky. Ultime di formazione. Fuori Zapata e Florenzi.

Continua a leggere



Atalanta-Valencia in diretta. Allo stadio di San Siro, dove l’Atalanta disputa le gare interne della Champions League, i nerazzurri ospitano il Valencia nella gara valida per gli ottavi d’andata. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21, partita in esclusiva sui canali Sky. Ultime di formazione. Fuori Zapata e Florenzi.

Continua a leggere

Continua a leggere