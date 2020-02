I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

LIVE Inter-Ludogorets Europa League, formazioni ufficiali e risultato in diretta



Inter-Ludogorets in diretta. Gli aggiornamenti sulla partita delle 21 valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Conte dopo il 2-0 dell’andata, vuole chiudere il discorso qualificazione al Meazza. Si gioca a porte chiuse alla luce dell’emergenza Coronavirus. Diretta tv in chiaro su Tv8 e su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV.

