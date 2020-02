I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

LIVE Napoli-Torino Serie A, formazioni ufficiali e risultato in diretta



Napoli-Torino in diretta. Gli aggiornamenti sull’anticipo serale della 26a giornata della Serie A 2019/2020. La squadra di Rino Gattuso è reduce dal pareggio con il Barcellona in Champions League e dalla vittoria di Brescia ma vuole continuare la rincorsa verso l’Europa League. I granata non vincono da più di un mese e sono reduci da cinque sconfitte consecutive. Diretta tv e streaming su DAZN.

