Liverpool-West Ham 3-2, Mané firma la rimonta dei Reds: Klopp vola verso il titolo



Il Liverpool ha battuto il West Ham in rimonta grazie alla rete di Sadio Mané all’81’ e ha eguagliato il record del Manchester City di 18 vittorie consecutive. Sono 14 le vittorie in altrettante partite ad Anfield Road per la squadra di Jurgen Klopp, mentre gli Hammers di David Moyes sprofondano al terzultimo posto.

