Piccolo Bellini, 29 febbraio e 1 marzo

Black Trial/Body Things

BLACK TRIAL

di Susanna Beltrami

con Compagnia Susanna Beltrami

produzione DANCEHAUSpiù

BODY THINGS

di Collettivo Trasversale

coreografia Macia Del Prete

Produzione ArtGarage

BLACK TRIAL

Uno spettacolo che prende spunto dai versi scritti da Thomas Stearns Eliot per la quinta parte del suo celebre poema “La terra desolata”: “Chi è il terzo che sempre ti cammina accanto? / Se conto, siamo soltanto tu ed io insieme / Che scivola ravvolto in un ammanto bruno, incappucciato / Io non so se sia un uomo o una donna – Ma chi è che ti sta sull’altro fianco?”.

BODY THINGS

ll corpo come soggetto/oggetto che assume di volta in volta intenti e significati nuovi, disparati e talvolta opposti. Dalla forma alla sua trasfigurazione, dall’attenzione alle pulsioni carnali e sessuali alla trascendenza metafisica, dalla narrazione epica a quella del quotidiano fino alla perdita di identità e via continuando con gli innumeri temi a cui il corpo è chiamato continuamente ad esser simbolo.

SPETTACOLO UNICO IN 2 PIÈCE

Info Spettacolo

Piccolo Bellini, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

Orari: sabato ore 21:15, domenica ore 18:30

Prezzi: 18€ intero, 15€ ridotto, 10€ under29

L’articolo Lo spettacolo Black Trial/Body Things in programma al Piccolo Bellini nei giorni 29 febbraio e 1 marzo, è stato rinviato al mese di aprile proviene da Viva il teatro.

