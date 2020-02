I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Locazione commerciale e presupposti indennità perdita avviamento



Cassazione 19.7.2019 n 23344 la perdità all’indennità dell’avviamento commerciale da parte del conduttore ex art 34 legge 27.7.1978 n 392 non deriva da un qualsiasi inadempimento del conduttore, ma deriva da un inadempimento che deve essere qualificato grave o di non scarsa importanza ex art 1455 cc e l’inadempimento deve anche essere provato tramite un accertamento giudiziale, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.

