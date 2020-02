I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’omaggio a Sanremo 2020 commuove Vincenzo Mollica, Benigni: “Non sarà il tuo ultimo Festival”



In occasione del suo ultimo Sanremo da inviato, la Rai ha tributato un omaggio a Vincenzo Mollica, storico giornalista e autore della rubrica “Doreciakgulp” che ha confessato di essere malato di Parkinson e andrà in pensione immediatamente dopo il Festival. A celebrarlo la rete, Amadeus, Fiorello e il contributo video di Stefania Sandrelli, Vasco e Roberto Benigni. “Sono sicuro che questo non sarà il tuo ultimo Sanremo, ma il primo” ha detto il comico.

