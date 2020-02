I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 21 febbraio: le previsioni astrali segno per segno di Ginny



Ecco qui l’oroscopo del giorno 21 febbraio firmato dall’astrologa Ginny. Ecco le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e salute, con il voto e il consiglio per ogni segno zodiacale. La Luna si trova in Acquario e Mercurio retrogrado continua ad impaurire… Ma l’astrologa smorza le ansie: prestate solamente attenzione a quello che dite ma soprattutto a come lo dite. È la comunicazione ad essere in difficoltà.

Continua a leggere



Ecco qui l’oroscopo del giorno 21 febbraio firmato dall’astrologa Ginny. Ecco le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e salute, con il voto e il consiglio per ogni segno zodiacale. La Luna si trova in Acquario e Mercurio retrogrado continua ad impaurire… Ma l’astrologa smorza le ansie: prestate solamente attenzione a quello che dite ma soprattutto a come lo dite. È la comunicazione ad essere in difficoltà.

Continua a leggere

Continua a leggere