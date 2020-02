I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno sabato 29 febbraio: Cancro e Bilancia si preparino a scovare bugie



L’oroscopo di oggi, sabato 29 febbraio, segno per segno, con la Luna in Toro ma, soprattutto, con Venere che si quadra a Plutone. E se Venere è l’amore e Plutone la bugia, diciamo che la quadratura non aiuta chi ha qualcosa da nascondere. Preparatevi scuse credibili soprattutto se avete a che fare con Cancro e Bilancia. Poi non dite che non ve l’avevo detto! Ecco qui le previsioni astrali dell’oroscopo del giorno tutte per voi.

