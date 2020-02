I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di Sanremo: una canzone del festival per ogni segno



Invece dell’oroscopo del giorno, in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo, abbiamo deciso di fare una pazzia. Sarà merito del Sole in Acquario e della Luna in Gemelli che ci vogliono creativi? E bene: al posto delle previsioni astrali tradizionali oggi dedichiamo una canzone di questo Sanremo a ciascuno dei 12 segno zodiacali!

Continua a leggere



Invece dell’oroscopo del giorno, in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo, abbiamo deciso di fare una pazzia. Sarà merito del Sole in Acquario e della Luna in Gemelli che ci vogliono creativi? E bene: al posto delle previsioni astrali tradizionali oggi dedichiamo una canzone di questo Sanremo a ciascuno dei 12 segno zodiacali!

Continua a leggere

Continua a leggere