I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lotito: “Contro l’Inter voglio una Lazio feroce. Juve in crisi? Non ci credo”



Claudio Lotito gonfia il petto. Il presidente della Lazio non può che essere soddisfatto della sua squadra che è in piena lotta per lo scudetto con Juventus e Inter. Oltre a spegnere le polemiche per l’arbitraggio del match in casa del Parma, il numero uno della società capitolina ha detto la sua anche sul momento no dei bianconeri, spronando i suoi ragazzi in vista dello scontro diretto contro l’Inter.

Continua a leggere



Claudio Lotito gonfia il petto. Il presidente della Lazio non può che essere soddisfatto della sua squadra che è in piena lotta per lo scudetto con Juventus e Inter. Oltre a spegnere le polemiche per l’arbitraggio del match in casa del Parma, il numero uno della società capitolina ha detto la sua anche sul momento no dei bianconeri, spronando i suoi ragazzi in vista dello scontro diretto contro l’Inter.

Continua a leggere

Continua a leggere