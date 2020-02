I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Luciana Lamorgese: “Non possiamo rassegnarci all’odio, siamo in emergenza culturale e civile”



In un’intervista Luciana Lamorgese commenta i gravi atti intimidatori ai danni del quotidiano ‘la Repubblica’, dove sono state recapitate lettere con minacce al direttore Carlo Verdelli e al fondatore Eugenio Scalfari: “Sono piuttosto preoccupata. Nell’odio in cui siamo immersi c’è spesso assenza totale di pensiero. Assoluta ignoranza della storia. io a questo fallimento non voglio rassegnarmi e penso non sia giusto rassegnarsi”.

