Lukaku “chiama” Mertens all’Inter: Vieni qui e vinciamo tutto



Inter-Napoli di Coppa Italia non è una sfida come le altre per Dries Mertens: il belga ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con gli azzurri. Da Milano è arrivata una proposta importante e le parole del connazionale, Lukaku, fanno riflettere il belga.

