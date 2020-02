I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’ultima puntata di DoReCiakGulp, dopo 22 anni la rubrica di Vincenzo Mollica chiude i battenti



Vincenzo Mollica, il grande giornalista di spettacolo del Tg1, come già annunciato nei mesi scorsi andrà in pensione. Dopo 40 anni di carriera per conto della Rai, il cronista lascia per sempre il suo posto in tv. Oggi 29 febbraio 2020, è andata in onda l’ultima puntata di DoReCiakGulp, la rubrica di sua invenzione nella quale si raccontava a 360 il mondo dello spettacolo italiano e non solo. Un saluto commovente e malinconico fatto con tutti i grandi personaggi incontrati in questi anni e di cui conserveremo sempre la memoria, come della voce inconfondibile di chi ha avuto il piacere di intervistarli.

