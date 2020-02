I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lutto per Francesca Barra, è morta la nonna: “Addio mia adorata, che il mondo ti somigli”



Un giorno triste per Francesca Barra, la giornalista e moglie di Claudio Santamaria, che ha dovuto salutare per l’ultima volta la sua adorata nonna, Emma. Sebbene avesse 98 anni, la sua perdita è stata motivo di grande sofferenza per la scrittrice che ha voluto ricordarla con un lungo e commovente messaggio sul suo profilo Instagram.

