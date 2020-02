I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Macabro ritrovamento in Burundi: più di 6000 corpi recuperati in fosse comuni



I resti di 6032 corpi sono stati rinvenuti in sei fosse comuni nella provincia di Karusi, in Burundi. Lo ha comunicato il presidente della Burundìs Truth and Reconciliation Commission, Pierre Claver Ndayicariye, aggiungendo che sono stati recuperati anche vestiti, occhiali e rosari che hanno permesso l’identificazione di alcune vittime.

