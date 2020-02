I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Madrid, minuto di raccoglimento per Kobe Bryant. Era così difficile farlo anche in Italia?



Al Santiago Bernabeu, in occasione del derby di Madrid tra Real e Atletico, il fischio d’inizio viene posticipato di un minuto per osservare il raccoglimento dedicato a Kobe Bryant, alla figlia Gianna Maria e alle altre 7 vittime morte nell’incidente in elicottero. Tutto molto bello. E anche tutto molto triste se paragonato a quanto “non accaduto” a San Siro pochi giorni fa in occasione della partita di Coppa Italia tra il Milan e il Torino.

Al Santiago Bernabeu, in occasione del derby di Madrid tra Real e Atletico, il fischio d'inizio viene posticipato di un minuto per osservare il raccoglimento dedicato a Kobe Bryant, alla figlia Gianna Maria e alle altre 7 vittime morte nell'incidente in elicottero. Tutto molto bello. E anche tutto molto triste se paragonato a quanto "non accaduto" a San Siro pochi giorni fa in occasione della partita di Coppa Italia tra il Milan e il Torino.

