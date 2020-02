I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Madrid, problemi per un volo Air Canada: atterrato dopo ore in quota per bruciare carburante



Un aereo di Air Canada con 128 passeggeri a bordo più i membri dell’equipaggio, partito dall’aeroporto di Madrid e diretto a Toronto, ha volato per ore vicino allo scalo spagnolo in attesa di un atterraggio d’emergenza, poi avvenuto senza problemi. L’aereo avrebbe riportato dei danni a una ruota.

Continua a leggere



Un aereo di Air Canada con 128 passeggeri a bordo più i membri dell’equipaggio, partito dall’aeroporto di Madrid e diretto a Toronto, ha volato per ore vicino allo scalo spagnolo in attesa di un atterraggio d’emergenza, poi avvenuto senza problemi. L’aereo avrebbe riportato dei danni a una ruota.

Continua a leggere

Continua a leggere