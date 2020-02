I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mafia a Catania, 23 arresti per 23 omicidi commessi tra gli anni ’80 e il 2007



I carabinieri del Ros di Catania, coordinati dalla locale direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 persone indagate nell’ambito di inchieste su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni ’80 al 2007. Tra i delitti per i quali stanno scattando le manette, c’è anche il duplice omicidio di Angelo Santapaola e di Nicola Sedici.

