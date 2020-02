I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Malore per Maria Grazia Cucinotta, l’attrice portata via in ambulanza prima di uno spettacolo



Malore per Maria Grazia Cucinotta. L’attrice si è sentita improvvisamente male ed è stata portata via in ambulanza Castellammare di Stabia, dove avrebbe dovuto recitare in uno spettacolo a Teatro Supercinema. Non si tratterebbe di un problema grave, ma la Cucinotta resta , resta ricoverata al San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Continua a leggere



Malore per Maria Grazia Cucinotta. L’attrice si è sentita improvvisamente male ed è stata portata via in ambulanza Castellammare di Stabia, dove avrebbe dovuto recitare in uno spettacolo a Teatro Supercinema. Non si tratterebbe di un problema grave, ma la Cucinotta resta , resta ricoverata al San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Continua a leggere

Continua a leggere