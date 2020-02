I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Malore per Maria Grazia Cucinotta, le condizioni: “Sta meglio, solo una influenza”



L’attrice, che si è sentita male nella serata dell’11 febbraio 2020, portata via in ambulanza Castellammare di Stabia (Napoli), dove avrebbe dovuto recitare in uno spettacolo a Teatro Supercinema sta meglio. “È stata colpita da una forma di influenza”, rivela in una nota la produzione dello spettacolo teatrale.

Continua a leggere



L’attrice, che si è sentita male nella serata dell’11 febbraio 2020, portata via in ambulanza Castellammare di Stabia (Napoli), dove avrebbe dovuto recitare in uno spettacolo a Teatro Supercinema sta meglio. “È stata colpita da una forma di influenza”, rivela in una nota la produzione dello spettacolo teatrale.

Continua a leggere

Continua a leggere