Maltempo Napoli e Campania, riconosciuto stato di emergenza: 22 milioni di euro per i danni



Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha riconosciuto lo stato d’emergenza per la Regione Campania per il maltempo che ha flagellato il territorio soprattutto in riferimento ai mesi di novembre e dicembre del 2019. Per far fronte all’emergenza maltempo, sono stati così stanziati 22 milioni di euro.

