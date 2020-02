I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maltempo Napoli, oggi scuole aperte ma crolla un albero all’Istituto Lodoletta di Capodimonte



Cede un albero all’interno del parco dove si trova la scuola d’Infanzia comunale Lodoletta. Paura per i bimbi e i genitori. Il Comune aveva disposto l’ordinanza per la chiusura dei parchi e dei cimiteri, ma non delle scuole.

