I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Manchester City escluso dalla Champions: anche la Juventus tra i casi citati nel ricorso



Dopo l’esclusione dalle competizioni Uefa per aver ‘gonfiato’ gli introiti dalle sponsorizzazioni, il Manchester City è pronto a fare ricorso al TAS di Losanna. La strategia difensiva si dovrebbe basare su alcuni casi simili non sanzionati come quello del Psg salvato da un cavillo legale, ma anche quelli riguardanti gli accordi tra Bayern Monaco e Audi e Juventus e Jeep.

Continua a leggere



Dopo l’esclusione dalle competizioni Uefa per aver ‘gonfiato’ gli introiti dalle sponsorizzazioni, il Manchester City è pronto a fare ricorso al TAS di Losanna. La strategia difensiva si dovrebbe basare su alcuni casi simili non sanzionati come quello del Psg salvato da un cavillo legale, ma anche quelli riguardanti gli accordi tra Bayern Monaco e Audi e Juventus e Jeep.

Continua a leggere

Continua a leggere