I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Manchester City escluso dalle Coppe, che succede in Premier e chi va in Champions



La sanzione della Uefa contro il Manchester City apre nuovi scenari anche in Premier League. Qualora venisse rigettato dal Tas il ricorso del club non solo diverrebbe esecutiva l’esclusione dalle Coppe ma ci sarebbe anche il rischio di penalizzazioni in campionato. Chi andrebbe oggi al posto dei Citizens in Champions? Ecco cosa dice il regolamento e chi può sperare.

Continua a leggere



La sanzione della Uefa contro il Manchester City apre nuovi scenari anche in Premier League. Qualora venisse rigettato dal Tas il ricorso del club non solo diverrebbe esecutiva l’esclusione dalle Coppe ma ci sarebbe anche il rischio di penalizzazioni in campionato. Chi andrebbe oggi al posto dei Citizens in Champions? Ecco cosa dice il regolamento e chi può sperare.

Continua a leggere

Continua a leggere