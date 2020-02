I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mantova, aggredito per strada con un’ascia: le condizioni dell’uomo



Non destano preoccupazione le condizioni del 38enne che, oggi, è stato aggredito in strada con un’ascia da un altro uomo a Castiglione delle Stiviere, nella provincia di Mantova. Per il 38enne, un migrante senza fissa dimora, ricoverato all’ospedale di Castiglione, ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

